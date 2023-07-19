Путин считает, что видеоигры должны воспитывать и прививать «не квасной» патриотизм

«Игра, — то, чем вы занимаетесь, — это не игрушечное дело. Это колоссальный бизнес, просто многомиллиардный», — заметил он, отвечая геймдизайнеру, финалистке всероссийского конкурса «Начни игру» Анне Козловой, которая рассказала об индустрии видеоигр.
Однако, продолжил президент, самое важное в этой сфере — это «не деньги». Путин согласился с идеей, что видеоигры «должны быть на стыке искусства и образования».
«Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя. Должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, — не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения, основательного», — считает глава государства.
Путин также откликнулся на предложение девушки провести второй сезон конкурса «Начни игру» (он призван объединить талантливых разработчиков игр, дизайнеров и всех, кто хотел бы начать свою карьеру в геймдеве) в рамках международного турнира «Игры будущего», который состоится в Казани в феврале следующего года.
«Мне кажется, идея хорошая», — заметил президент. Выслушав профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он вновь обратился к геймдизайнеру и пообещал: «Аня, [предложение] принимается, будем работать».