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16:40 (мск), источник: Ведомости

Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров», — сказал он.

Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в этом году, Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года.

О том, что Путин получил приглашение на саммит, стало известно в конце апреля. Однако визит российского лидера осложнялся выданным 17 марта ордером на его арест Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Ранее Песков отмечал, что Путин будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС, поскольку считает «это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается».

17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.

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