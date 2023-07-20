Генри Киссинджер приехал в Китай для встреч с руководством страны

Теперь же в треугольнике США — Китай — Россия именно Вашингтон имеет худшие отношения с двумя другими странами, на что указывал Киссинджер еще во времена президентства Дональда Трампа, как на неблагоприятный фактор.
Как пишут агентства Reuters и «Синьхуа», 19 июля Киссинджера принял глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который в последнее время еще и выполняет работу за исчезнувшего министра иностранных дел Цинь Гана. Ван оценил «исторический вклад в развитие китайско-американских отношений» Киссинджера, добавив, что и сейчас тот играет «незаменимую роль в укреплении взаимопонимания между двумя странами».
«Китай дорожит своей дружбой со старыми друзьями», — сделал реверанс главный дипломат КНР. При этом Ван попытался и напрямую уколоть нынешний правящий класс США — по его мнению, политике этой страны в отношении КНР «не хватает мудрости Киссинджера и смелости [бывшего президента США Ричарда] Никсона». Именно Никсон в 1972 г. стал первым американским президентом, который с подачи Киссинджера посетил КНР.
«Развитие Китая имеет мощную внутреннюю движущую силу и неизбежную историческую логику, Китай невозможно пытаться трансформировать, тем более невозможно сдерживать», — сказал Ван. Он предупредил, что США должны дистанцироваться от сепаратистов Тайваня, если они хотят сохранить стабильность в Тайваньском проливе.
Киссинджер, по сообщению МИД КНР, заверил, что США будут продолжать придерживаться политики «одного Китая» (т. е. не станут признавать Тайвань в качестве отдельного государства). При этом Пекин и Вашингтон, по его мнению, должны воспринимать друг друга как равных и поддерживать контакты.
Накануне авторитетный американец встретился и с министром обороны КНР Ли Шанфу, который отказывает во встречах представителям Пентагона, из-за того что находится в санкционных списках США с 2018 г. за закупки вооружений у России. Он тоже указал, что «некоторые люди в США не смогли идти вместе с Китаем в одну сторону» и именно это привело к низшей точке в отношениях между двумя странами с момента установления дипотношений в 1979 г.
Киссинджер заметил на встрече с генералом, что «Китай и США не могут себе позволить относиться друг к другу как к противникам», о чем свидетельствует история. Более того, он подчеркнул, что если эти страны «начнут войну, то это не приведет ни к чему хорошему ни для одной из сторон».
При этом экс-госсекретарь призвал нынешних руководителей обеих стран проявить мудрость и работать сообща, а оборонные ведомства двух стран — все-таки возобновить двусторонние связи. С таким же призывом месяц назад в Пекин приезжал действующий госсекретарь Энтони Блинкен, но получил прямой отказ.
Руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер назвал поездку Киссинджера частным делом, при этом сделав оговорку, что «не удивится, если Киссинджер проинформирует о своих беседах с властями КНР официальных лиц США».
Последний раз Киссинджер был в КНР до пандемии в 2019 г. — тогда он встречался и с председателем этой страны Си Цзиньпином. Экс-госсекретарь еще в 2011 г. написал книгу «О Китае», в которой изложил свое понимание этой страны и ее истории и рассказал о своем опыте налаживании отношений двух стран.
Киссинджер никогда не был близким другом военных, даже на пике своей карьеры, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. И это говорит в пользу версии, что нынешний его разговор с министром Ли, вероятнее всего, отдельная миссия, которая была поручена Киссинджеру Пентагоном. Там могли посчитать экс-госсекретаря консенсусной фигурой, через которую можно передать Пекину какие-то важные месседжи в сфере безопасности. По мнению Ломанова, без подобной необходимости Пекин вряд ли бы вообще согласовал подобный визит в нынешних условиях.
Иного мнения придерживается научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. По его словам, вся поездка Киссинджера связана сугубо с его личными делами — последние 30 лет он оказывал различные консалтинговые услуги на китайском направлении. Таким образом, его реальной целью могла быть договоренность о выводе его интересов из-под различных существующих рисков, заключает эксперт.
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