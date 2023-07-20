Госорганы будут контролировать общие собрания жильцов домов

Как отметил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев, реестр протоколов решений по капремонту необходим и для упорядочения информации о ведении работ.
Например, по его словам, зачастую органы власти, которые должны актуализировать программы фондов капремонта, не знают, какие решения и по каким видам работ были приняты жильцами. Сейчас деньги на капремонт в России собирают по двум схемам: в так называемый общий котел региональных фондов или на индивидуальные специальные счета. В России, по словам аналитика «Народного фронта» Павла Склянчука, 15% домов имеют такие счета. Чтобы использовать их, нужны решения собраний собственников квартир.
«Часто такие протоколы подделывают, и деньги в итоге используются нецелевым образом. Также контроль в этой сфере нужен, чтобы банки могли выдавать кредиты на ремонт», — сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ведение открытого государственного реестра протоколов о проведении капитального ремонта — долгожданный и необходимый функционал, сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.