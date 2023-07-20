Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников

Закон расширяет понятие «воспитание» и содержит указание, что это деятельность, направленная в том числе на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Так, ученики будут обязаны участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, сейчас закон запрещает ученикам помогать учителю или убираться в классе, в то время как любовь к труду необходимо прививать со школы.
Кроме того, после вступления закона в силу в школу вернутся медали «За особые успехи в обучении» II степени. Для получения серебряной медали нужно, чтобы среди итоговых оценок было не более двух четверок, все остальные — «отлично».