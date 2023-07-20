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16:58 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла поправки к закону «Об образовании», вводящие принципы трудового воспитания школьников, возвращающие серебряные медали и устанавливающие новое название предмета ОБЖ.

Источник: © РИА Новости

Закон расширяет понятие «воспитание» и содержит указание, что это деятельность, направленная в том числе на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Так, ученики будут обязаны участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.

Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, сейчас закон запрещает ученикам помогать учителю или убираться в классе, в то время как любовь к труду необходимо прививать со школы.

Кроме того, после вступления закона в силу в школу вернутся медали «За особые успехи в обучении» II степени. Для получения серебряной медали нужно, чтобы среди итоговых оценок было не более двух четверок, все остальные — «отлично».

Название предмета ОБЖ изменится на «Основы безопасности и защиты Родины».

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