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16:34 (мск), источник: © РИА Новости

Украина объявила целями суда, идущие в российские порты Черного моря

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы, сообщило Минобороны Украины в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 (совпадает с мск) 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками», — уточнили в ведомстве.

Минобороны Украины также объявило о запрете как опасного судоходства в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля. Киев уже обнародовал соответствующую навигационную информацию.

Накануне Минобороны России заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны флага этих кораблей будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Также ведомство объявило некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

Россия 17 июля уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против продления зерновой сделки, позволяющей вывозить зерно из украинских портов на Черном море. Это означало, что Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.

В России подчеркнули, что такое решение принято из-за несоблюдения договоренностей, касающихся снятия ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из страны на мировые рынки. При этом, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.

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