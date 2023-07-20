Евросоюз расширил список антироссийских санкций

Под ограничения, в частности, попали представители мэрии Москвы, директор ФСИН России Аркадий Гостев, руководство исправительной колонии № 6, где содержится Алексей Навальный, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, руководство ГУВД российской столицы, а также Департамент информационных технологий по городу Москве, ГУВД по городу Москве и АО «Электронная Москва».
Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был введен в действие 8 декабря 2020 года. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. В настоящее время режим Действует до 8 декабря 2023 года. В числе фигурантов находится несколько десятков граждан разных стран, включая Россию.
Режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.