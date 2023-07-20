Пожары и пекло: как Европа переживает аномальную жару Такая жара — последствие «теплового взрыва» в Сахаре
Фоторепортажи
11Разрушение Каховской ГЭС
12Первое суперлуние 2023 года
Главное
Главные новости к вечеру 20 июля
21:32 (мск), источник: © РИА Новости

В Белом доме заявили, что ВСУ эффективно применяют кассетные боеприпасы

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Украина уже неделю применяет переданные США кассетные боеприпасы и отчитывается в Вашингтон об их эффективности, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Источник: Reuters

«Они (боеприпасы — ред.) уже на поле боя с прошлой недели или около того. Мы получаем обратную связь от украинцев, они используют их достаточно эффективно и соответствующим образом», — заявил Кирби журналистам.

Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.

Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.

В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Сумасшедший'. Новые требования Зеленского шокировали французского политика
'Больше не союзники'. Европа оказалась в 'украинской ловушке'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта