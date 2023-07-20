20 июля, источник: ТАСС
В США заявили, что Украина получит истребители F-16 до конца года
Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что поставки самолетов не повлияют на ход боевых действий.
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НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. США намерены передать Украине истребители F-16 уже до конца 2023 года, однако ход боевых действий они не изменят. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Они поступят, вероятно, до конца года, — сказал Кирби, имея в виду F-16. — Однако они сами по себе не смогут изменить ситуацию [на поле боя]».
«То, что им [украинцам] действительно нужно, — это артиллерия, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и танки. Мы предоставили все это: огромные объемы поддержки с беспрецедентной скоростью», — добавил он.
Как признал в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл, предстоящая передача Западом Украине истребителей F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется «в лучшем случае» несколько месяцев, «не изменит фундаментальным образом данное уравнение».