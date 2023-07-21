США знали о готовящемся мятеже Пригожина, заявил шеф ЦРУ

«(Президент США Джо) Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали», — сказал Бернс, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.
Байден, когда ему ранее задали аналогичный вопрос, ответил в свойственной ему сбивчивой манере, которая не позволила разобрать, знал ли он заранее о событиях в России или они стали для него сюрпризом.
Мятеж Пригожина Бернс, который в прошлом был послом США в Москве, назвал «самым захватывающим» эпизодом в истории России, который ему довелось наблюдать за последние три десятилетия.