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09:28 (мск), источник: © РИА Новости

США знали о готовящемся мятеже Пригожина, заявил шеф ЦРУ

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа главы группы «Вагнер» Евгения Пригожина заявил, что в США знали о нем заранее.

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«(Президент США Джо) Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали», — сказал Бернс, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.

Байден, когда ему ранее задали аналогичный вопрос, ответил в свойственной ему сбивчивой манере, которая не позволила разобрать, знал ли он заранее о событиях в России или они стали для него сюрпризом.

Мятеж Пригожина Бернс, который в прошлом был послом США в Москве, назвал «самым захватывающим» эпизодом в истории России, который ему довелось наблюдать за последние три десятилетия.

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