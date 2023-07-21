Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки

Было отработано задержание судна-нарушителя. Кроме того, экипажем ракетного катера «Ивановец» выполнены боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в северо-западной части Чёрного моря. Данные телеметрии и БПЛА подтвердили, что цель была уничтожена.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре.