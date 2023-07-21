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07:07 (мск), источник: Life.ru

Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки

После приостановления российского участия в зерновой сделке на Чёрном море прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Об этом сообщает Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Было отработано задержание судна-нарушителя. Кроме того, экипажем ракетного катера «Ивановец» выполнены боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в северо-западной части Чёрного моря. Данные телеметрии и БПЛА подтвердили, что цель была уничтожена.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре.

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