Пожары и пекло: как Европа переживает аномальную жару Такая жара — последствие «теплового взрыва» в Сахаре
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Спецоперация на Украине
08:58 (мск), источник: ТАСС

Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае

The Wall Street Journal считает, что взломщики связаны с властями КНР.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка, получив доступ к сотням тысяч правительственных сообщений. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что хакеры связаны с властями КНР. Доступ к почтовым ящикам Бернса и Критенбринка мог позволить взломщикам получить представление о планировании Вашингтоном недавней серии визитов высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена в Китай, а также о внутриведомственных дискуссиях по поводу политики США на китайском направлении. Оценки количества сообщений, к которым был получен доступ, приблизительны и могут вырасти, уточняет издание.

«По соображениям безопасности мы не будем обнародовать дополнительную информацию о характере и масштабе инцидента в сфере кибербезопасности, — заявил газете представитель Госдепартамента. — Департамент постоянно отслеживает и реагирует на подозрительную активность в наших сетях». Чиновник подчеркнул, что расследование продолжается, и ведомство не может раскрыть его подробности.

По оценкам специалистов Госдепа по кибербезопасности и компании Microsoft, обеспечивающей ведомство технологическим оборудованием, кибератаки начались в мае, однако впервые были обнаружены в середине июня в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Справка
Что известно о прекращении зерновой сделкиСделку продлевали три раза, последние два — сроком на 60 дней. При этом Москва указывала, что российская часть сделки, которая не реализовывалась, также должна быть выполнена.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Реакция Киева на атаку Крымского моста
"Сбить эту ракету невозможно, отразить такой удар не могут существующие средства ПВО и ПРО, включая Patriot"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта