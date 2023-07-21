Картаполов: нижний предел призывного возраста не будут повышать с 18 лет до 21 года

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал Картаполов.
Поправка была поддержана комитетом. Она не коснется осеннего призыва. Вместе с тем, призывной возраст повысят до 30 лет уже с 1 января 2024 года. «Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать», — пояснил Андрей Картаполов.
Изначально предполагалось, что планку призывного возраста будут поднимать постепенно. Нижнюю планку призывного возраста должны были изменять поэтапно, а верхнюю планку — сразу. Так, в 2024 году призыву должны были подлежать мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.
Изменить призывной возраст предложил министр обороны Сергей Шойгу в декабре прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны с президентом Владимиром Путиным. На том же заседании министр предложил увеличить численность вооруженных сил России до 1,5 млн человек. При этом около 700 тыс. из них — контрактники.