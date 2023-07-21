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11:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Politico: недовольство в рядах ВСУ может спровоцировать общественные конфликты на Украине

Напряженность в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может привести к общественному конфликту. Об этом заявил военный медик ВСУ в интервью изданию Politico.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Я не могу скрыть тот факт, что в рядах растет разочарование и некоторые солдаты начинают задаваться вопросом, почему одни украинцы воюют, а другие нет», — сказал он.

По словам медика, украинскому правительству стоит больше думать о справедливом распределении сил в вооруженном конфликте, чтобы каждый вносил вклад, а не просто заявлял, что верит в ВСУ.

В противном случае такая напряженность может привести к конфликту в обществе, подчеркнул он. Кроме того, медик назвал главной проблемой для ВСУ усталость и эмоциональное истощение.

Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что солдаты украинской армии сдают позиции российским войскам вопреки планам Киева по контрнаступлению. Он напомнил, что с начала контрнаступления ВСУ прошло почти два месяца. Однако у Украины до сих пор наблюдается отсутствие успехов.

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