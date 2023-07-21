Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН

«Наземные мины будут по-прежнему представлять опасность для гражданского населения еще годы, поскольку, как сообщается, почти треть территории страны занята неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами», — сказала она.
Выступавший вслед за ней глава МИД Эквадора Густаво Манрике призвал стороны конфликта воздержаться от применения кассетных боеприпасов.
Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные снаряды, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.
В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.