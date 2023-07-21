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18:54 (мск), источник: © РИА Новости

Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами, заявили в ООН

ООН, 21 июл — РИА Новости. Неразорвавшиеся боеприпасы оказались почти на трети территории Украины, заявила на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Наземные мины будут по-прежнему представлять опасность для гражданского населения еще годы, поскольку, как сообщается, почти треть территории страны занята неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами», — сказала она.

Выступавший вслед за ней глава МИД Эквадора Густаво Манрике призвал стороны конфликта воздержаться от применения кассетных боеприпасов.

Седьмого июля президент США Джо Байден заявил о решении выделить киевскому режиму кассетные снаряды, а неделю спустя в Пентагоне сообщили, что Украина уже получила их, причем не только из Соединенных Штатов, но и из других стран.

В Москве подчеркивали, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.

По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.

В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

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