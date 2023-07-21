Минюст включил в список иноагентов экс-продюсера «Нашего радио»

В список также добавлены бывший член Общественной палаты Павел Суляндзига и Александр Литвинов. Кроме того, в перечень вошли общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», автономная некоммерческая организация «Право каждого», а также интернет-журнал «7×7 — Горизонтальная Россия».
По информации министерства, Боровой, проживающий за пределами РФ, признан иноагентом за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он выступал против специальной военной операции на Украине, оправдывал террористические действия Украины, говорится в сообщении.
Козырев признан иноагентом за то, что принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, выступая против специальной военной операции на Украине и закона о запрете гей-пропаганды. Он также проживает за пределами страны.
19 июля Совет Федерации одобрил закон, который усиливает контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Согласно поправкам, Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами. В частности, они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения. В случае нарушения им могут вынести предупреждение как лицам, взаимодействующим с иноагентами.