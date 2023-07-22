06:21 (мск), источник: Известия
В США назвали ловушкой сотрудничество России и Кубы
Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури 20 июля заявил, что Россия и Китай активно налаживают связи с Кубой, создавая «ловушку» для США.
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Он напомнил, что Москва наращивает дипломатические, экономические и, якобы, военные связи с Гаваной. Также недавно было восстановлено авиасообщение между странами. Помимо этого, историк выделил посещение Кубы учебным кораблем Военно-морского флота России «Перекоп».
Как отметил Сури, Куба якобы разрешила Китаю построить на своей территории «шпионскую базу» для проведения электронной разведки. Однако Пекин эту информацию отвергает.
Сури указал, что Вашингтон считает укрепление отношений Кубы с Россией и Китаем угрозой национальной безопасности. В связи с этим Белый дом выступает за ограничение поддержки Гаваны со стороны Москвы и Пекина.
По мнению профессора, на фоне этого существует риск повторения Карибского кризиса.
Ранее, 4 июля, посол РФ в Гаване Виктор Коронелли сообщил, что автопроизводители ведут переговоры о поставках машин на Кубу.
Накануне директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина сказала в беседе с «Известиями», что кубинская сторона настраивает POS-терминалы, чтобы обеспечить в них прием карт «Мир».
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы 1 июля. Как рассказали «Известиям» пассажиры, для многих возобновление авиасообщения было желанным. О том, что регулярное авиасообщение между странами возобновляется, стало известно 19 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что авиационное сообщение возобновляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что Куба — ключевой партнер России в Центральной Америке.
14 июня президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом выразил уверенность в том, что отношения двух стран будут развиваться по всем направлениям, в том числе в областях энергетики и туризма.
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко находился на Кубе
20 мая Чернышенко заявил о намерении Москвы развивать сотрудничество с Гаваной в агропромышленном комплексе. Также он обратил внимание на то, что главное взаимодействие РФ и Кубы приходится на энергетику.