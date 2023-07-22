Володин заявил о желании Польши «вернуть» свои территории на Украине

По мнению Володина, США и Евросоюз «осуществляют геноцид» народа Украины.
«Согласно их идеологии, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть на фронте (для этого киевскому режиму поставляется все большее количество вооружения), а остальные — потерять свою национальную идентичность. Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши», — написал он.
Спикер Госдумы указал на решения президента Зеленского, которые стали «огромной трагедией» для украинских граждан. В частности, речь идет о законе, который «фактически приравняет поляков к украинцам»: он предоставляет им право находиться на территории страны без разрешений на трудоустройство, обучение, медобслуживание, и ряд выплат. Кроме того, по словам Володина, в Сумской и Черниговской областях из домов «выгоняют украинцев, стремясь заменить их на лояльных нацистам переселенцев-поляков». Польский язык в стране навязывается, его включили в список экзаменов в вузы, а украинцев обращают в католичество, добавил он. Зеленский ведет процесс «ополячивания» страны в надежде подольше удержаться во власти, считает Володин.
«На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны», — заключил спикер Госдумы.
Ранее президент России Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Во время совещания с постоянным членами Совета безопасности Нарышкин сообщил, что у руководства Польши усиливается настрой на введение контроля над западными территориями Украины. По его словам, это могут оформить как «исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности — это так называемый Люблинский треугольник». Нарышкин заявил, что за такими «опасными планами» Варшавы надо внимательно следить.
Путин отметил, что создается регулярное воинское соединение, которое затем могут использовать для «последующей оккупации территорий» запада Украины. Он подчеркнул, что западные территории нынешней Польши — «это подарок Сталина полякам».