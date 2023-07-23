В космосе зафиксировали самый яркий гамма-всплеск за всю историю Источник излучения находился в 2,4 млрд световых лет от Земли в созвездии Стрела
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
10:11 (мск), источник: ТАСС

В Испании началось голосование на всеобщих выборах

По итогам будут избраны 350 членов Конгресса депутатов, а также 208 сенаторов.

Источник: AFP 2023

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Голосование на досрочных всеобщих выборах началось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск).

По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов. Правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Испании, свыше 90 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется практически сразу после закрытия участков.

Изначально волеизъявление было запланировано на конец этого года, тем не менее в конце мая премьер-министр Педро Санчес объявил о решении провести внеочередное голосование. Глава правительства пошел на этот шаг после неудовлетворительных результатов на региональных и муниципальных выборах, полученных Испанской социалистической рабочей партией, лидером которой он является.

Согласно опросам, вероятнее всего, ни одной партии не удастся получить абсолютное большинство в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьера. Это означает, что по итогам выборов начнется процесс переговоров для поиска поддержки и возможного формирования коалиционного правительства.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Награда уплыла из-под носа этой группы астрономов просто потому, что им не хватило смелости опубликовать столь странный результат"
Формально первым главой Советского государства был именно он — Ленин при нем был лишь главой правительства
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта