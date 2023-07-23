Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса», — сказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что на пораженных объектах находились иностранные наемники.
«Все спланированные к удару цели уничтожены», — заключили в Минобороны.
На этой неделе вооруженные силы нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых ВСУ планировали теракты против России.
Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.
Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту 17 июля. При атаке переправы двумя надводными беспилотниками погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
Президент России Владимир Путин назвал нападение на мост бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.