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11:37 (мск), источник: Life.ru

Адмирал США Ставридис предложил открывать огонь по кораблям ВМФ РФ в Чёрном море

Страны-члены НАТО могли бы сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Такое заявление сделал экс-командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

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Источник: РИА "Новости"

«НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна, и у них достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Чёрном море [Болгарией, Румынией и Турцией]», — приводит его слова журнал Foreign Policy.

Как указал Ставридис, Североатлантическому альянсу следует «выступить с предупреждением» в адрес Черноморского флота России. Он заявил, что военный блок должен «открывать ответный огонь» в случае атаки на корабли, которые будут перевозить зерно.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. Лайф также писал, что Турция не поддержит идеи Киева о зерновой сделке без участия России.

Позднее в Минобороны РФ предупредили, что все следующие в украинские порты суда будут расцениваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ответ на это в военном ведомстве Незалежной пригрозили зеркальными мерами в отношении кораблей, следующих в российские порты Чёрного моря. Кроме того, там «запретили» судоходство в части водного пространства, прилегающего к Крыму.

Справка
Что известно о прекращении зерновой сделкиСделку продлевали три раза, последние два — сроком на 60 дней. При этом Москва указывала, что российская часть сделки, которая не реализовывалась, также должна быть выполнена.
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