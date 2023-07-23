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11:28 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России на Донецком направлении отразили 14 атак

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили на донецком направлении 14 атак, потери войск Украины составили до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Там отметили, что в течение суток вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

В частности, отметили в Минобороны, «на донецком направлении в результате слаженных действий подразделений “Южной” группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Майорск, Веселое, Водяное, Северное и Клещеевка Донецкой Народной Республики».

Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое и Белогоровка ДНР.

«Потери противника за сутки составили до 370 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, двадцать четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица “Гвоздика”. Также уничтожены три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки Донецкой народной республики», — сказали в министерстве.

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