ВС России на Донецком направлении отразили 14 атак

Там отметили, что в течение суток вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.
В частности, отметили в Минобороны, «на донецком направлении в результате слаженных действий подразделений “Южной” группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Майорск, Веселое, Водяное, Северное и Клещеевка Донецкой Народной Республики».
Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое и Белогоровка ДНР.
«Потери противника за сутки составили до 370 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, двадцать четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица “Гвоздика”. Также уничтожены три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки Донецкой народной республики», — сказали в министерстве.