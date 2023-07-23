Минобороны опровергло заявление Киева о нанесении удара по собору в Одессе

Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против России, были на безопасной дистанции от храмового комплекса.
Наиболее вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, заявили в российском ведомстве.
Минобороны РФ подчеркивает, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, объектов культурного и исторического наследия.