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13:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Десятки военных кораблей отрепетировали парад на Неве в центре Петербурга

Сотни людей собрались на набережных, чтобы посмотреть на репетицию парада.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге 23 июля прошла вторая репетиция главного военно-морского парада. По Неве проплыли десятки кораблей, а посмотреть на это собрались сотни людей. Сам же парад ко Дню военно-морского флота состоится в Северной столице 30 июля.

— В Главном параде в честь Дня ВМФ в Петербурге примут участие боевые корабли, катера и подводные лодки Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов России, — рассказали в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Минстроя России».

В 2022 году в параде принимали участие более 40 военных кораблей, подводных лодок, судов и катеров. Какие проплывут по Неве в этом году, жители и гости Северной столицы смогли увидеть во время репетиций. Первая состоялась 19 июля.

Для того, чтобы корабли смогли отрепетировать парад, в городе развели четыре моста: Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский. Также на некоторых улицах ввели ограничение на движение автомобилей. Кроме того, 26 маршрутов общественного транспорта сегодня следуют по укороченным трассам.

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