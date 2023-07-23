18:27 (мск), источник: Известия
Блинкен обозначил сроки поставки Украине истребителей F-16
Украина получит истребители F-16, но их передача Киеву займет несколько месяцев. Об этом заявил 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.
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«Дело не только в самом оборудовании. Речь идет об обучении, обслуживании, возможности использования в общевойсковых операциях. Это всё время», — сказал он в интервью CNN.
Также Блинкен подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации и использованию истребителей. «Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их», — отметил госсекретарь.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби 20 июля заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше всего нужна артиллерия.16 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что подготовка украинских летчиков к управлению истребителями F-16 в странах Евросоюза может начаться уже через две недели.
Лавров 13 июля отметил, что США и натовские сателлиты, передавая Украине истребители F-16, создают угрозу применения ядерного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом. 27 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.