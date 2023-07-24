МИД Китая прокомментировал нападение на журналистов РФ на Украине

«Мы настаиваем, чтобы все соответствующие стороны строго придерживались международного гуманитарного права и обеспечивали безопасность мирных жителей, включая журналистов», — подчеркнула она на брифинге. Мао Нин указала, что передача американских вооружений Киеву — это безответственные действия.
Как отметила китайский дипломат, оказание военной поддержки Вашингтоном киевскому режиму «приводит к гуманитарным проблемам».
«Мы всегда считали, что диалог и переговоры — единственный возможный путь для преодоления украинского кризиса, — подытожила она. — Надеюсь, что все заинтересованные стороны приложат усилия для политического урегулирования кризисной ситуации и сообща будут содействовать снижению эскалации военного конфликта».
Ранее в Минобороны России сообщили, что четыре журналиста «Известий» и РИА Новости получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Журналист РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при эвакуации, состояние остальных стабильное.