15:21 (мск), источник: © РИА Новости
МИД предупредил о жестком ответе на атаку беспилотников на Москву
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия имеет право резко ответить на атаку беспилотников на Москву, сообщил МИД на своем сайте.
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«Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — говорится в публикации.
В ведомстве назвали украинские атаки «наглыми действиями», которые демонстрируют нацеленность Запада на обострение ситуации. При этом действия Киева не имели никакого военного смысла.
«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения», — подчеркнули в МИД.
Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Серьезных разрушений нет, никто не пострадал.
Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы дроны удалось подавить, они потерпели крушение. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.
Это не первая попытка ВСУ атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
Утром 30 мая жилые дома в Москве на улице Атласова, а также на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте атаковали беспилотники. Как заявил Путин, система ПВО «сработала удовлетворительно, но есть над чем работать».