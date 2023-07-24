Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России

«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — сказала она на брифинге.
Жан-Пьер добавила, что Крым, который также подвергся бомбардировке, является, с точки зрения США, украинской территорией. Она также возложила ответственность за продолжающийся конфликт на Россию и заявила, что та могла бы быстро восстановить мир, если бы отвела свои войска.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Столичный дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту — от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение было полностью восстановлено.
В МИД России заявили, что действия Киева не имели никакого военного смысла.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.