Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов

«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов», — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что именно так работают органы предварительного следствия в новых регионах страны, способствуя их интеграции в единое правовое пространство России и защищая конституционный порядок и законность.
«Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», — отметил Путин.
Он также выразил уверенность, что сотрудники следственных органов понимают всю важность этой задачи.