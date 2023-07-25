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05:58 (мск), источник: © РИА Новости

Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Стражам порядка следует продолжить системную работу по расследованию терактов и преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, говорится в обращении президента Владимира Путина по случаю Дня сотрудников следственных органов на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что именно так работают органы предварительного следствия в новых регионах страны, способствуя их интеграции в единое правовое пространство России и защищая конституционный порядок и законность.

«Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», — отметил Путин.

Он также выразил уверенность, что сотрудники следственных органов понимают всю важность этой задачи.

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