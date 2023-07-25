Новые серии «Футурамы» вышли после 10-летнего перерыва Научно-фантастический ситком в фирменном стиле шутит про стриминги, крипту и Трампа
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Спецоперация на Украине
07:02 (мск), источник: Аргументы и факты

Силуанов попросил не переживать за дефицит бюджета России

Слухи о катастрофическом падении доходов бюджета России сильно преувеличены, а общественности не стоит переживать за способность государства профинансировать решение стоящих перед страной задач. Об этом в интервью aif.ru заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По итогам года размер дефицита бюджета составит 2%-2,5% ВВП.

Источник: Reuters

«У нас нет беспокойства, потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше, чем мы прогнозировали. Я имею в виду доходы от ненефтегазовой экономики. Примерно на 18% они превышают уровень прошлого года. НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц — все основные доходные источники в плюсе», — рассказал министр.

По словам Силуанова, весной 2023 года в экспертном сообществе часто высказывались опасения по поводу дефицита бюджета, однако они были напрасными. Сейчас размер дефицита выходит на плановый уровень.

«В январе — феврале 2023 года были произведены большие авансовые расходы, что нетипично для начала года, и ускорило исполнение бюджета. Эти расходы были предусмотрены в плане, но обычно основные траты приходятся на четвертый квартал. Из-за этого многие считали, что дефицит бюджета сильно увеличен», — отметил он.

«По итогам года размер дефицита бюджета составит 2%-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года», — подчеркнул глава Минфина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы напомним…» Слова Путина о «подарке Сталина» вызвали истерику в Польше
«Мне на совещание». Пьяный москвич попытался попасть в Кремль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикабюджет