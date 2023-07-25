Силуанов попросил не переживать за дефицит бюджета России

«У нас нет беспокойства, потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше, чем мы прогнозировали. Я имею в виду доходы от ненефтегазовой экономики. Примерно на 18% они превышают уровень прошлого года. НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц — все основные доходные источники в плюсе», — рассказал министр.
По словам Силуанова, весной 2023 года в экспертном сообществе часто высказывались опасения по поводу дефицита бюджета, однако они были напрасными. Сейчас размер дефицита выходит на плановый уровень.
«В январе — феврале 2023 года были произведены большие авансовые расходы, что нетипично для начала года, и ускорило исполнение бюджета. Эти расходы были предусмотрены в плане, но обычно основные траты приходятся на четвертый квартал. Из-за этого многие считали, что дефицит бюджета сильно увеличен», — отметил он.
«По итогам года размер дефицита бюджета составит 2%-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года», — подчеркнул глава Минфина.