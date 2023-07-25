Призывной возраст, встреча с Лукашенко и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Публичные мероприятия пока уточняются — и будут уточняться в течение дня.
Глава государства активно готовится к саммиту Россия — Африка. Подробнее о планах мероприятий расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Объяснения все даны профильными ведомствами». «Исходной точкой является аргументированное» мнение Минобороны. «Именно на него мы и ориентируемся».
«Встреча была для “сверки часов”, для обмена мнениями». «Перечень основных тем повестки дня очертили сами главы государств» в начале встречи. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко «рассказали все, о чем будут говорить», в том числе и о ЧВК «Вагнер».
«Не было цели достигнуть каких-то договоренностей».
«В [новом] письме господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша опять излагался некий план действий и обещание того, что когда-то — когда-то!» — можно будет выполнить российскую часть договоренностей.
«Россия готова незамедлительно возобновить сделку — как только она будет исполнена».
«Это суверенное право этих государств, здесь вряд ли мы что-то должны оценивать».
«Важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом» для терактов и организации нападений. «С этим мы будем продолжать бороться».
«Нам хорошо известно, что практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению», особенно со стороны США и Франции.
Такая линия Запада «заслуживает осуждения»: «по сути они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров».
«Как никогда важно» России «собраться с африканцами» и обсудить, в частности, продовольственные обязательства и причины провала зерновой сделки.
«С пониманием к этому относимся». «Это начинание губернатора [Санкт-Петербурга Александра Беглова] поддерживает и организационный комитет форума».
Ожидаются «определенные неудобства для горожан», например ограничения дорожного движения, поэтому, «чтобы минимизировать горожанам этот дискомфорт», руководство города и рекомендовало региональным учреждениям и предприятиям в дни саммита Россия — Африка перейти на удаленный режим работы.