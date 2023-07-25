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13:57 (мск), источник: ТАСС

Призывной возраст, встреча с Лукашенко и зерновая сделка. Темы брифинга Пескова

Границы призывного возраста, итоги переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также грядущий саммит Россия — Африка и условия возобновления зерновой сделки стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Публичные мероприятия пока уточняются — и будут уточняться в течение дня.

Глава государства активно готовится к саммиту Россия — Африка. Подробнее о планах мероприятий расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

О повышении призывного возраста

«Объяснения все даны профильными ведомствами». «Исходной точкой является аргументированное» мнение Минобороны. «Именно на него мы и ориентируемся».

О встрече Путина и Лукашенко

«Встреча была для “сверки часов”, для обмена мнениями». «Перечень основных тем повестки дня очертили сами главы государств» в начале встречи. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко «рассказали все, о чем будут говорить», в том числе и о ЧВК «Вагнер».

«Не было цели достигнуть каких-то договоренностей».

О предложениях ООН по зерновой сделке

«В [новом] письме господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша опять излагался некий план действий и обещание того, что когда-то — когда-то!» — можно будет выполнить российскую часть договоренностей.

«Россия готова незамедлительно возобновить сделку — как только она будет исполнена».

О возможной поставке украинского зерна через порты стран Прибалтики

«Это суверенное право этих государств, здесь вряд ли мы что-то должны оценивать».

«Важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом» для терактов и организации нападений. «С этим мы будем продолжать бороться».

О самостоятельности африканских государств

«Нам хорошо известно, что практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению», особенно со стороны США и Франции.

Такая линия Запада «заслуживает осуждения»: «по сути они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров».

«Как никогда важно» России «собраться с африканцами» и обсудить, в частности, продовольственные обязательства и причины провала зерновой сделки.

О рекомендации «удаленки» для петербуржцев

«С пониманием к этому относимся». «Это начинание губернатора [Санкт-Петербурга Александра Беглова] поддерживает и организационный комитет форума».

Ожидаются «определенные неудобства для горожан», например ограничения дорожного движения, поэтому, «чтобы минимизировать горожанам этот дискомфорт», руководство города и рекомендовало региональным учреждениям и предприятиям в дни саммита Россия — Африка перейти на удаленный режим работы.

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