Госдума приняла закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

К этому решению политики пришли не сразу. Напомним, что законопроект подготовили вскоре после того, как в декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости поэтапно сдвинуть возраст набора в армию на три года вверх — призывать на службу граждан не 18−27, как сейчас, а в 21−30 лет. Так и записали в законопроекте, который прошел первое чтение в июне. В первоначальной версии был предусмотрен поэтапный переход — в срок до 2026 года.
Но первое чтение — это только концепция, в основном чтении профильный комитет рекомендовал изменить важные детали. А именно 21 июля глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил о решении профильных депутатов — решено поднять только верхнюю планку призыва до 30 лет, а нижнюю оставить как есть, то есть 18 лет. Андрей Картаполов объяснил это запросом от молодежи, ведь в Госдуму поступило огромное количество обращений: россияне массово просили дать им и их детям возможность отслужить в армии, а потом уже заняться получением образования, устройством на работу и т. п. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после оглашения этого решения подтвердил «РГ» факт таких обращений, уточнив, что «для многих предпочтительнее уйти в армию в 18 лет, сразу после школы, “отдать долг Родине, а потом уже начинать строить семью и карьеру”.
В день рассмотрения резонансного законопроекта депутаты из оборонного комитета добавили аргументов.
Андрей Картаполов заявил, что проект закона о диапазоне призывного возраста с 18 до 30 лет связан с демографической ситуацией в стране.
Ведь последствия спада рождаемости влияют на объем мобилизационного ресурса. Так, в весенний призыв 2023 года было призвано 147 тысяч человек, и для того, чтобы эти показатели не ухудшались, и было принято решение о расширении диапазона.
При этом журналисты стали свидетелями споров в комитете — Картаполов накануне объявил, что повышение верхней планки призывного возраста будет поэтапным — по одному году вплоть до 2026 года. Но в итоговую версию поправок это так и не вошло — профильный комитет отказался от переходного характера норм.
Изменения, сделанные чуть ли не в последний момент, вызвали критику фракций ЛДПР и СРЗП.
В частности, лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий обратил внимание, что в версии первого чтения шла речь просто о смещении диапазона призыва, а в новой версии — о расширении этого диапазона, что в корне меняет дело. А глава «справороссов» напомнил, что у повышения нижней планки призывного возраста были четкие аргументы. Тогда объяснили, что в армии нужны не вчерашние школьники, а уже набравшиеся опыта и полезных навыков молодые люди. Да и тем, кто по каким-то обстоятельствам хочет послужить с 18 лет, собирались дать возможность это сделать. Теперь, что называется, концепция изменилась.
Кроме того, не всех народных избранников устроил и сам утвержденный диапазон, причем мнения оказались неоднородными. Алексей Журавлев был в стане тех, кто настаивал на повышении верхней планки до 50, а не до 30 лет. Он объяснил, что сейчас оборону на фронте эффективно держат те, кому далеко за 30. «Надо сказать, справляются, раз украинское контрнаступление не имело успехов», — обратил внимание он.
Депутату СРЗП Дмитрию Гусеву кажется нецелесообразной отмена решения о повышении нижней границы возраста призыва. «В таком возрасте ребята будут без специальности и не обученные, — сказал он “РГ”. — Со школьной скамьи они не умеют пока ничего делать и за год их мало чему можно научить». Он подчеркнул, что надо потенциальным призывникам «дать возможность хотя бы колледж закончить или ПТУ, чтобы они имели хоть какую-то специальность, на которую можно наложить военную специализацию».
Представитель ЛДПР Владимир Сипягин одобрил тот факт, что призывной возраст решено сохранить с 18 лет. «Молодой человек закончил школу, если не поступил, ушел в армию, отслужил, вернулся и поступил, доучился, получил профессию и идет работать. А то, как получалось, в 21 год призыв в армию, при этом отрывают от учебы. Зачем?» — обосновал он. Однако Сипягин не поддержал поднятие верхней планки призывного возраста. «30 лет — это уже сформировавшийся человек с работой. И, думаю, большинство успели отслужить. Те, кто раньше от армии косил, будут и в 30 лет косить», — считает депутат.
В общем, споры о решении еще долго не утихнут. Между тем за громкими поправками теряются менее заметные, но тоже важные.
В новой версии законопроект предполагает, что срочникам разрешат заключить контракты о военной службе на год в период мобилизации и при военном положении. Аналогичные нормы распространяются и на граждан, не пребывающих в запасе.
Также поправки в документ подразумевают, что специализированные предприятия, ведущие деятельность в сфере обеспечения безопасности и борьбы с диверсантами, смогут получать стрелковое оружие.
Создавать такие предприятия смогут главы региона по решению президента в период мобилизации или военного положения.
Сенаторы одобрят закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению политика, документ не стоит лишнего общественного резонанса. Она обратила внимание, что сам срок службы (год) не меняется, но «расширяется временной срок, в течение которого гражданин может исполнить в соответствии с Конституцией свой гражданский долг и отслужить в армии». По ее оценке, поправки дают больше возможностей гражданам исполнить свой долг с учетом жизненных обстоятельств. Ведь, если таковые появляются, можно будет отсрочить службу в армии.
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