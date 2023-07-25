Картаполов рассказал, кого не коснется призыв по новым правилам

«Мы будем предлагать ввести в действие законопроект с момента его подписания, за исключением положения как раз о призывном возрасте. Его будем предлагать ввести в действие с 1 января 2024 года. При этом те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23:59, станут военнообязанными запаса и не попадают под призыв в 2024 году», — сказал депутат.
Так он прокомментировал принятые Госдумой поправки о повышении призывного возраста до 30 лет с 2024 года.
Первый заместитель Картаполова в комитете полковник Андрей Красов, объясняя причины изменения призывного возраста, отметил, что законопроект направлен на «изменение количества призывного ресурса». «И как нам известно, количественные преобразования могут дать качественные преобразования. У призывных комиссий и сотрудников военкоматов будет возможность из большего количества призывников выбрать более качественных призывников. И наши федеральные органы исполнительной власти, где федеральным законом предусмотрена военная служба, получат более качественных военнослужащих», — указал депутат.
По его словам, это решение в том числе повлияет на безопасность российского государства и на безопасность каждого гражданина.
Законопроект об изменении границ призывного возраста Госдума рассматривала с весны, инициативу выдвинул глава Минобороны Сергей Шойгу при поддержке президента Владимира Путина.
Изначально в законопроекте шла речь о повышении возрастной планки призыва на три года — с 18 — 27 лет до 21 — 30 лет.
«Вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека: он окончил школу, отучился либо в среднем специальном учебном заведении и получил профессию, либо он уже поработал, либо он поступил в вуз и принял решение пойти в военный учебный центр или нет», — пояснял смысл поправок глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
Однако 21 июля власти поменяли свою позицию, и решили не повышать нижнюю планку призыва с 18 до 21 года, а оставить как есть. 24 июля Картаполов говорил, что верхнюю планку призывного возраста все также планируется повышать поэтапно, однако спустя сутки стало известно, что призывной возраст будет расширен до границ в 18−30 лет с 1 января 2024 года.
«С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года», — говорилось в таблице поправок.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя отличие закона от изначальной позиции Путина, отмечал, что Кремль что ориентируется на мнение Минобороны. Он также отказался комментировать причины изменения позиции Минобороны, указав, что это должны делать компетентные ведомства.