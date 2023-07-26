Роберт Кеннеди — младший выступил за налаживание контактов США и РФ на высоком уровне

По мнению Кеннеди, США «фактически находятся в состоянии войны с Россией». «Это ядерная держава, у них на тысячу больше ядерных боеголовок, чем у нас. И никого это, кажется, не волнует», — указал он. Политик отметил, что его дядя, 35-й президент США, Джон Кеннеди и советский лидер Никита Хрущев состояли в переписке и «сдружились настолько, что могли напрямую позвонить друг другу».
«Мы выросли с мыслью о том, что это мы победили во [Второй мировой] войне, что Америка одолела [Адольфа] Гитлера», — продолжил республиканец. «Лишь мой дядя сказал, что в войне победили русские», — отметил он, напомнив о потерях СССР. «Он сказал, что нужно поставить себя на место соперника. Американцы тогда впервые услышали об этом и стали думать иначе», — отметил Кеннеди.
«Думаю, об этом важно было бы задуматься сегодня, потому что никто уже год не говорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным. У нас нет контактов на высоком уровне с Россией. Нужно говорить с ними», — подчеркнул Кеннеди, претендующий на выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах президента США 2024 года. Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925−1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру.
Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий президент США демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший президент республиканец Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.