Названы обитающие в России животные, которых сложно встретить Красный волк, гигантский слепыш и аргали — их мало, но они существуют
Фоторепортажи
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
08:26 (мск), источник: РБК

Бывший замминистра станет послом Южной Кореи в России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил бывшего заместителя министра иностранных дел Ли До Хуна новым послом в России, сообщает агентство Yonhap.

Источник: Reuters

Он сменит Чан Хо Чжина, которого назначили на должность главы дипмиссии летом 2022 года.

До того как стать послом в России, Ли До Хун был послом Южной Кореи в Сербии, а также занимал пост главы Штаба мирных переговоров на Корейском полуострове в Министерстве иностранных дел.

После начала военной операции на Украине Южная Корея ввела санкции против России и по аналогии с США и ЕС запретила проводить операции с российским Центробанком. Все его активы в вонах власти решили заблокировать.

Республика также приостановила расчеты с семью российскими банками и поддержала отключение некоторых из них от межбанковской системы обмена данными SWIFT. Всем государственным учреждениям и финансовым организациям было настоятельно рекомендовано перестать проводить сделки с российскими гособлигациями.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Новая атака на Крым: подробности о жертвах и разрушениях
Как депутаты изменили правила призыва в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта