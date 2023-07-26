Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — пояснила она.
Как подчеркнула Захарова, было очевидно, что власти Латвии «не оставят в покое» журналиста.
В конце апреля Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд арестовал журналиста.
В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. По словам генерального директора «России сегодня» Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, «когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает».
Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.