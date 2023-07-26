Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с главой Минобороны КНДР

«Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях», — цитирует пресс-служба Минобороны Сергея Шойгу.
В эти дни в КНДР отмечают 70-летие победы корейского народа в войне 1950−1953 годов. Шойгу отметил, что в послевоенный период сотрудничество между двумя странами укреплялось.
«Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств», — отметил российский министр.
Российская военная делегация прибыла в КНДР поздно вечером 25 июля.
«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства», — сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что российская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, «посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950−1953 годов». Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.