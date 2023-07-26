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16:01 (мск), источник: ТАСС

Саммит Россия — Африка и отношения с Молдавией. Темы брифинга Пескова

Программа и ход саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге и проблемы в отношениях с Молдавией стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин в Санкт-Петербурге, принимает участие в II саммите Россия — Африка. Все мероприятия среды проходят в Константиновском дворце.

Президент РФ в ближайшее время начнет встречу с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом и продолжит беседу с ним один на один в формате рабочего завтрака.

Далее Путин встретится с руководителем Нового банка развития БРИКС и экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф.

День завершится общением с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. После беседы один на один пройдет рабочий обед.

О саммите Россия — Африка

Москва рада всем прибывшим представителям государств Африки и ждет «в предстоящие дни очень насыщенный саммит».

«Действительно, за последнее время» число прибывающих африканских руководителей стало меньше, чем в 2019 году. «Во многом это связано с рабочими планами глав государств».

Есть «и толика» иных причин — «это неприкрытое» вмешательство США и других стран с «попыткой оказать давление» на руководителей африканских стран, «чтобы воспрепятствовать» их участию в форуме. «Это факт, возмутительный», но он не помешает проведению саммита.

О сокращении числа дипломатов РФ в Молдавии

«Это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране». «Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние».

«Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове», но «не находит питательной среды» среди людей. Руководство страны «рубит все каналы», его шаги «не оставляются без дипломатической взаимности».

О росте цен на топливо

«Вчера цены на топливо не обсуждались» на совещании у президента РФ.

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