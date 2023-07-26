Путин обсудил с президентом Египта проекты в области энергетики

«У нас большие такие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду проект по строительству атомной электростанции. Все развивается по плану», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»). В 2022 году товарооборот между Россией и Египтом вырос на 28,8%. «За пять месяцев текущего года прибавил еще 7% к базе прошлого года», — отметил президент РФ.
Ас-Сиси, со своей стороны, заявил о заинтересованности своей страны в развитии двустороннего сотрудничества. «Разумеется, мы заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества с Россией в различных областях», — сказал он (цитата по ТАСС).
27—28 июля в Санкт-Петербурге проходит второй саммит Россия—Африка, на который прибыли делегации 49 стран Африканского континента. На его полях Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом банка БРИКС (Нового банка развития) Дилмой Руссефф.