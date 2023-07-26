22:03 (мск), источник: © РИА Новости
Полянский назвал британское председательство в СБ ООН позором
ООН, 26 июл — РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал позором британское председательство в СБ ООН.
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«Это позор. Это действительно позор», — сказал Полянский журналистам после того, как Лондон не дал заслушать на заседании Совбеза по гонениям на УПЦ предложенного Россией докладчика.
«Это был позор и год назад. Председатель СБ ООН должен быть нейтральным, он должен направлять усилия Совбеза, чтобы обсуждать определенные вопросы. Он не должен продвигать свою повестку», — указал он.
Полянский напомнил, что именно так действовала Россия в ходе своего председательства в Совбезе.
«Но, к сожалению, Британия уже в ряде случаев продемонстрировала, что интересы НАТО и западных стран более важны для них, чем их позиция председателя. Сегодня как раз откровенный пример этого. Я не знаю что произошло с британской дипломатией, но определенно, это не приветствуется», — заключил он.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».