США не контактировали с РФ по поводу ситуации вокруг Тревора Рида

«Мне не известно ни о каком контакте с российскими должностными лицами после сообщений о его ранении», — сказал по поводу Рида представитель Белого дома. При этом Кирби подчеркнул, что США намерены продолжать добиваться освобождения в России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, несмотря на ситуацию вокруг Тревора Рида.
Госдепартамент США подтвердил 25 июля, что Рид получил ранения на Украине и находится на лечении в Германии. Телеканал CNN передал, что ему оказывают помощь в американском военном госпитале.
27 апреля 2022 года состоялся обмен летчика Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида. Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии. Сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Позднее его незаконно вывезли в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам лишения свободы. Ярошенко полностью отрицал вину, свой арест называл провокацией, а дело — сфабрикованным. Рид был приговорен в России к девяти годам тюремного заключения по делу о нападении на полицейских. Суд над ним состоялся в 2020 году.