Госдеп признал, что западные санкции не разрушили российскую экономику

«Россия сможет себя поддерживать в течение достаточно долгого времени. Мы не видим коллапса», — заявил О’Брайен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.
При этом он указал на сокращение экономики РФ, которая до введения западных санкций в ответ на специальную военную операцию на Украине входила в десятку крупнейших. Как заявил О’Брайен, российская экономика сократится на 20% к 2030 году из-за введенных против страны санкционных мер.
Кандидатуру О’Брайена на новый пост предложил президент США Джо Байден, сейчас чиновник возглавляет управление по координации санкций госдепартамента США.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.