Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко в американском издании Politico заявил, что реактор на ЗАЭС может взорваться в любой момент, так как Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности на атомной станции.
«Это абсолютная ложь и элемент психологической операции. Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. На атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности», — сказал Рогов РИА Новости.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.