Тест: угадай фразу с берестяной грамоты 26 июля 1951 года во время раскопок в Великом Новгороде была обнаружена первая берестяная грамота. Это было короткое письмо простолюдина, жившего в XV веке
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
08:01 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов назвал ложью заявление Киева о возможном взрыве на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ложью заявление министра энергетики Украины о возможном взрыве на Запорожской АЭС.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко в американском издании Politico заявил, что реактор на ЗАЭС может взорваться в любой момент, так как Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности на атомной станции.

«Это абсолютная ложь и элемент психологической операции. Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. На атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности», — сказал Рогов РИА Новости.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Эту тему замалчивают'. На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины
Во всем виноваты украинцы: бундесвер нашел стрелочника
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта