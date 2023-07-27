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10:23 (мск), источник: ТАСС

Ростех анонсировал поставку в войска первой колесной самоходной гаубицы «Мальва»

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Госкорпорация «Ростех» готовит к поставкам в войска первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 «Мальва», которое прошло государственные испытания. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Гаубица “Мальва” благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Созданная специалистами Ростеха “Мальва” успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска», — привели в госкорпорации слова Оздоева.

Ранее генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) Александр Потапов сообщал ТАСС о том, что колесная самоходка прошла государственные испытания. Он также охарактеризовал новое орудие как «лучшую машину».

Разработанное в ЦНИИ «Буревестник» САО «Мальва» — первая в истории России колесная самоходная гаубица, созданная Ростехом. Это 152-миллиметровая самоходка с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси БАЗ с колесной формулой 8×8 и экипажем из пяти человек. Она способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1 тыс. км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. Также САО помещается в транспортный самолет Ил-76. «Мальва» более маневренна, чем самоходные орудия на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации.

Орудие обладает режимом стрельбы «одновременный огневой налет», когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. Комплекс бортового оборудования облегчает экипажу подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. «Мальва» также получила автономный энергетический агрегат, обеспечивающий машину электричеством на позиции.

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