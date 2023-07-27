11:04 (мск), источник: РБК
Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские беспилотники
Глава КНДР Ким Чен Ын и российский министр обороны Сергей Шойгу посетили в Пхеньяне выставку военной техники, приуроченную к 70-летию окончания Корейской войны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Северокорейские беспилотники, показанные на выставке военной техники в Пхеньяне, по виду схожи с американскими Global Hawk и MQ-9, их характеристики корейские власти не раскрывают. На выставке также были представлены ракеты.