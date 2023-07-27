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11:04 (мск), источник: РБК

Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские беспилотники

Глава КНДР Ким Чен Ын и российский министр обороны Сергей Шойгу посетили в Пхеньяне выставку военной техники, приуроченную к 70-летию окончания Корейской войны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Северокорейские беспилотники, показанные на выставке военной техники в Пхеньяне, по виду схожи с американскими Global Hawk и MQ-9, их характеристики корейские власти не раскрывают. На выставке также были представлены ракеты.

«Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была оснащена в последние годы», — говорится в сообщении.

На снимках также видно, что Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели межконтинентальные баллистические ракеты с мобильными пусковыми установками, бронетехнику.

Ким Чен Ын, Шойгу и представители китайской делегации, возглавляемой заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, также посетили концерт по случаю 70-летия окончания войны.

Шойгу прибыл с визитом в КНДР вечером 25 июля по московскому времени. Основная цель визита — участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны. 26 июля Шойгу провел встречи с министром обороны Кан Сун Намом, а также с Ким Чен Ыном. Последнему, сообщало северокорейское агентство ЦТАК, министр передал послание от президента Владимира Путина. Как сообщило Минобороны России, глава ведомства и лидер КНДР обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности.

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