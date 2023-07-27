Комитет СФ по обороне поддержал закон о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал сенаторам на пленарном заседании в пятницу одобрить закон об повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет. Об этом сообщил в четверг член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.
Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, поддержал ли комитет предложенный закон. Документ предполагает, что с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста будет повышена, при этом повышение не будет поэтапным.
Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Владимир Кожин, комитет проголосовал единогласно. Ранее глава комитета Виктор Бондарев отмечал, что поправка, предусматривающая сохранение нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет, не обсуждалась с комитетом. По его словам, Совет Федерации готов рассмотреть закон на последнем пленарном заседании весенней сессии 28 июля, но «с поправкой об увеличении [нижней границы] призывного возраста до 21 года».
Документ также позволяет срочникам заключать контракты на прохождение военной службы сроком на один год. Такие контракты срочники смогут заключать в период мобилизации, при введении военного положения и в военное время, в случае вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны. Аналогичные нормы распространяются на граждан, не пребывающих в запасе. При этом находящиеся в запасе россияне наделяются правом заключать контракты о прохождении военной службы на год или меньше.
Кроме того, срочники и находящиеся в запасе при поступлении на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в поддержании и восстановлении международного мира и безопасности, либо при использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, смогут заключать контракты менее чем на год. Такой контракт может быть заключен со срочником не ранее чем за один месяц до истечения срока срочной службы.