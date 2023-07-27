12:55 (мск), источник: РБК
Путин подтвердил желание бесплатно поставить в Африку тысячи тонн зерна
Россия готова в ближайшие месяцы поставить в ряд африканских стран десятки тысяч тонн зерна, заявил президент Владимир Путин.
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«Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25−50 тыс. т зерна», — сказал он, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге.
«Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — добавил президент.
Москва неоднократно заявляла о готовности бесплатно поставить бедным странам продовольствие и удобрения.
В сентябре 2022 года Путин заявил, что Россия может передать развивающимся странам удобрения, которые находятся в портах Европейского союза. «В морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений, мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — сказал тогда Путин. Он добавил, что передал эту информацию генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Президент отметил, что Россия приветствует снятие санкций с российских удобрений. Однако отказ от ограничений коснулся только государств — членов Евросоюза, то есть только они могут приобретать российские удобрения, сказал Путин. «А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?» — спросил глава государства.