14:11 (мск), источник: Ведомости
Выступление Путина на пленарной сессии «Россия — Африка». Главное
Президент говорил об итогах зерновой сделки, а также о перспективах сотрудничества с африканскими странами.
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Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. В ходе своего выступления президент сделал ряд заявлений о зерновой сделке, перспективах сотрудничества России и африканских стран в энергетике и образовании, а также о развитии продовольствия континента.
Кроме Путина в пленарной сессии участвуют председатель Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама, президент Нового банка развития Дилма Руссеф и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляцию сессии вела пресс-служба Кремля. Собрали главное из заявлений президента.
Потенциал Африки всем очевиден, заявил Путин. По его словам, средний ежегодный рост ВВП африканских стран за последние 20 лет составил 4−4,5%, что превышает общемировые показатели.
«Характерно и то, что прирост среднего класса, который формирует основной спрос на современные товары и услуги, обгоняет аналогичные показатели в большинстве регионов мира», — подчеркнул Путин.
Президент напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот России и африканских стран составил $18 млрд, с начала года этот показатель вырос на 35%. Он назвал это «одним из очевидных результатов» саммита «Россия — Африка», который проходил в Сочи в 2019 г. Путин добавил, что совместными усилиями объем торговли можно «радикально увеличить» в обозримом будущем.
Больше половины российских поставок в Африку приходится на машины, оборудование, химическую продукцию, а также продовольствие. Глава государства подчеркнул, что Москва будет и дальше с особым вниманием относиться к поставкам зерновых культур в страны Африки. «Всегда уделяли и будем уделять особое внимание поставкам африканским друзьям пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культура, в том числе в качестве гуманитарной помощи», — подчеркнул Путин.
Президент привел цифры, которые отражают состояние торговли агропродукцией между Россией и африканскими странами. По словам президента, в прошлом году объем торговля в этом сегменте вырос на 10% и составил $6,7 млрд. В январе-июне торговля выросла еще на рекордные 60%. Если за весь прошлый год Россия направила на африканский континент 11,5 млн тонн зерновых, то с начала года этот показатель составил уже 10 млн тонн..
В период действия зерновой сделки, которая была заключена 22 июля 2022 г., из Украины было вывезено 32,8 млн тонн зерна, из которых более 70% поступили в страны с высокими уровнем доходов. На Эфиопию, Судан, Сомали и др. пришлось менее 3% от общего объема — меньше миллиона тонн.
Путин снова отметил, что Россия готова как на безвозмездной, так и на коммерческой основе заместить поставки продовольствия в страны Африки. «Чтобы быть конкретным, скажу, что мы будем готовы в ближайшие три-четыре месяца предоставить безвозмездно Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000 — 50 000 тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — сказал он.
Президент также рассказал о проработке 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 странах Африки. «Общая мощность прорабатываемых проектов составляет порядка 3,7 ГВт», — отметил он.
По словам Путина, «Русгидро» предоставляет широкий спектр услуг африканским партнерам, а «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Зарубежнефть» — компании, которые занимаются освоением нефтегазовых месторождений в Алжире, Египте, Камеруне, Нигерии, Республике Конго. «За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа», — добавил президент.
Президент обратил внимание на то, что «Росатом» может представить Африке технологии применения мирного атома. «Наша госкорпорация [»Росатом«] может предоставить африканским странам свой уникальный опыт и не имеющие мировых аналогов технологии в области неэнергетического использования “мирного атома”, например, в медицине и в том же сельском хозяйстве», — сказал Путин.
«Надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону. Рассчитываем, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке», — отметил российский лидер.
Путин отметил необходимость в переходе к расчетам в национальной валюте, в том числе в рубле. «Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль», — сказал он.
По словам президента, для этого Россия готова оказывать содействие африканской партнерам в развитии финансовой инфраструктуры стран континента, в том числе «по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющей осуществлять трансграничные платежи независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем».
«Это будет способствовать повышению устойчивости, предсказуемости и безопасности взаимных торговых обменов», — заверил Путин.
Путин указал на необходимость формирования единого информационного пространства России и Африки. «Предлагаем вести дела к созданию общего информационного пространства России и Африки, в рамках которого российским и американским аудиториям будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях», — пояснил он.
Сейчас ведется работа по открытию представительств ведущих российских СМИ в Африке, в том числе ТАСС, «РИА новости», телеканал RT, ВГТРК и др., уточнил президент.
Говоря об образовании, Путин рассказал о планах открыть в странах Африки филиалы ведущих вузов страны. При этом Москва, по его словам, будет оказывать содействие африканским партнерам в развитии общего и среднего профессионального образования.
В связи с этим он предложил создать в Африке школы, в которых будут изучать русский язык и преподавать на нем. Это позволит внедрить в процесс обучения высокие российские стандарты образования, пояснил глава государства. «Реализация таких проектов, изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложит фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества», — добавил Путин.