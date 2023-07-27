Путин: ВСУ активизировались на Запорожском направлении

«Что касается последних дней, то, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом. Основные боестолкновения проходили, как говорят на Западе, в направлении основного, главного удара — на Запорожском направлении», — сообщил президент в разговоре с журналистами (фрагмент опубликован репортером телеканала «Россия» Павлом Зарубиным).
Владимир Путин подчеркнул, что пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха. По его данным, Киев потерял в последней атаке больше 200 человек. Потери же российских военных, по оценкам президента, в десять раз меньше. «То, что происходило в течение прошедших суток — яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров», — подчеркнул президент. По его словам, Киев задействовал большое количество бронетехники, однако «успехов не имел». Как сообщил Владимир Путин, 60% техники ВСУ в ходе боев было уничтожено бойцами на земле, 40% — летчиками.
Владимир Путин отметил, что поручил сегодня вручить военным госнаграды прямо в зоне боевых действий.
Ранее американская газета The News York Times (NYT) со ссылкой на представителей Пентагона писала, что ВСУ приступили к ключевой фазе своего контрнаступления в южной части Запорожской области. Издание отмечало, что украинское командование перебрасывает на линию фронта «тысячи обученных Западом военных» из стратегического резерва ВСУ. Накануне о возобновлении наступательных действий Киева сообщило и Министерство обороны России.
Отметим, что о высоких потерях военной техники украинскими войсками также писали и западные СМИ. Так газета The Financial Times (FT) со ссылкой на заявления украинских и западных официальных лиц сообщила сегодня, что с момента начала контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли почти пятую часть всего снаряжения, предоставленного НАТО.