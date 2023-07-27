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21:15 (мск), источник: ТАСС

Байден назвал жару «погодным убийцей номер один»

Президент США отметил, что, «по оценкам экспертов, экстремальная жара уже обходится Америке в $100 млрд в год и сильнее всего бьет по самым уязвимым слоям населения».

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что экстремальная жара — это «погодный убийца номер один», который уже обходится стране в $100 млрд в год.

«Связанный с погодой убийца номер один — это жара. 600 человек каждый год погибают от ее последствий. Это больше, чем от наводнений, ураганов и торнадо вместе взятых. Даже те, кто отрицал, что мы переживаем климатический кризис, не могут отрицать, что экстремальная жара имеет последствия для американцев», — сказал он. Его выступление было посвящено дополнительным мерам, которые американская администрация приняла, чтобы защитить население от негативного влияния экстремальных температур.

Как ранее сообщил Белый дом, $152 млн будут использованы для увеличения емкости водохранилищ и повышения климатической устойчивости штатов Калифорния, Колорадо, Вашингтон. США также намерены направить до $7 млн на повышение точности прогнозов погоды, что «поможет населению лучше подготовиться к экстремальным погодным явлениям, включая длительные периоды экстремальной жары».

Байден добавил, что, «по оценкам экспертов, экстремальная жара уже обходится Америке в $100 млрд в год и сильнее всего бьет по самым уязвимым слоям населения».

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